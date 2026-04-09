Генсек НАТО прокомментировал разочарование Трампа в альянсе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован партнерами по альянсу, однако, по словам Рютте, основная часть стран Организации Североатлантического договора поддерживает инициативы Вашингтона.

"Я почувствовал его разочарование из-за того, что, как он чувствовал, слишком много союзников по НАТО - не с ним, - сказал Рютте, выступая в Институте Рональда Рейгана, говоря о своей недавней встрече с Трампом. - Я объяснил ему: несомненно, подавляющее большинство европейцев сделали то, что от них просили США, и что было ранее согласовано".

Однако, признал Рютте, иногда на выполнение тех или иных целей странам Европы требуется время.

Генсек НАТО провел "открытые и честные" переговоры с Трампом, и может иногда понять его "разочарование". Он заверил, что почти вся Европа "ладит друг с другом" в связи с НАТО.

Трамп неоднократно заявлял, что страны Североатлантического альянса не помогли США, когда они нуждались в них. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Трамп будет обсуждать с генсеком НАТО возможность выхода США из альянса.

Дональд Трамп Марк Рютте НАТО США
