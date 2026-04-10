Вильнюс выразил протест Минску из-за воздушных шаров с контрабандой

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Литвы выразило протест Белоруссии в связи с нарушениями воздушного пространства и растущим потоком нелегальных мигрантов, сообщает в пятницу пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"10 апреля министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с запуском контрабандных воздушных шаров с территории Белоруссии 9 апреля, что нарушило воздушное пространство Литвы и представляло угрозу для гражданской авиации. В результате инцидента воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было ограничено более чем на семь часов", - говорится в сообщении.

"Министерство также обратило внимание на растущий поток организованной нелегальной миграции из Белоруссии. В этом году литовские власти уже пресекли 347 попыток незаконного пересечения государственной границы Литвы", - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, Литва потребовала от Белоруссии "немедленно принять меры по прекращению систематических нарушений ее воздушного пространства и сухопутной границы".

"Также было высказано предупреждение, что в случае продолжения этих незаконных действий Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на движение транспорта на пограничных пунктах и применить дополнительные меры для защиты своего воздушного пространства, гражданской авиации и национальной безопасности", - проинформировали в пресс-службе.