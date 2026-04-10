Поиск

Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандой

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт приостанавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандой в ночь на пятницу, сообщил главный советник Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Дариус Бута.

"Прошлой ночью было зафиксировано около 20 навигационных отметок, характерных для воздушных шаров контрабандистов. Важно подчеркнуть, что, по оценке экспертов, управляющих воздушным пространством над Вильнюсским аэропортом, по крайней мере часть этих шаров была направлена конкретно в его воздушную зону", - рассказал Бута порталу Литовского национального телевидения и радио LRT.

Уточняется, что ограничения в воздушном пространстве над аэропортом были введены в четверг в 22:30 по вильнюсскому времени (совпадает с московским) и сняты спустя пять часов.

"Из-за ограничений восемь рейсов были перенаправлены в Каунасский аэропорт, два - в Рижский аэропорт, девять рейсов отменены, еще пять задержаны. Это затронуло более 3 тысяч пассажиров. Отдельные задержки рейсов возможны и 10-11 апреля", - сообщил представитель NKVC.

Как сообщает LRT, в текущем году из-за инцидентов, связанных с воздушной контрабандой, работа Вильнюсского аэропорта нарушалась семь раз. В прошлом году такие инциденты привели к сбоям более чем в 300 рейсах, затронули 47 тысяч пассажиров и стали причиной закрытия аэропорта почти на 60 часов в общей сложности.

Литовская сторона обвиняет Белоруссию в этих инцидентах. Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву, что, в частности, приводит к периодической остановке работы вильнюсского аэропорта, поскольку контрабандисты для переправки грузов используют метеозонды. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что контрабандой на метеозондах переправляют сигареты в Литву сами литовцы, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи в Великобритании, а также в Нидерландах и других странах ЕС.

Александр Лукашенко Вильнюс Белоруссия Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

