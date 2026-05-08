В Литву из Белоруссии проникла большая группа нелегалов через подкоп

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов, которые проникли в Литву с белорусской стороны через подкоп под пограничными заграждениями, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Литвы.

"Все эти мужчины, представившиеся гражданами Афганистана и Шри-Ланки, впоследствии были возвращены в Беларусь сотрудниками Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.

"Пограничники также задержали двух граждан Украины, подозреваемых в том, что они приехали забрать семерых из иммигрантов, незаконно проникших в Литву", - добавили там.

В 2026 году в Литву с территории Белоруссии пытался проникнуть в общей сложности 731 нелегальный мигрант.