В Тегеране потребовали выполнения двух условий для начала переговоров с США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что невыполненными остаются два условия начала переговоров с США - перемирие в Ливане и размораживание заблокированных иранских активов.

"Все еще предстоит выполнить два комплекса мер, согласованных ранее сторонами до старта переговоров: прекращение огня в Ливане и разморозка иранских заблокированных активов", - написал он в соцсети X.

"Эти два требования надо выполнить до того, как переговоры начнутся", - продолжил он.

Галибаф не стал уточнять, какие дальнейшие шаги предпримет Тегеран.