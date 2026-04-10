Вэнс вылетел в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры с Ираном в Исламабаде принесут положительный результат.

"Мы с нетерпением ждем переговоров. Я надеюсь, что они принесут положительный результат, - сказал он журналистам перед тем, как подняться на "Борт номер два" на авиабазе Эндрюс. - Если иранцы хотят вести переговоры добросовестно, то мы, определенно, готовы протянуть им руку помощи, если они собираются попытаться нас обыграть, то поймут, что наша команда переговорщиков плохо воспримет это".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта.

В Белом доме сообщали, что команда переговорщиков США во главе с Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится для переговоров с Ираном на этой неделе.

Ранее ожидалось, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреле в столице Пакистана. Позже появились данные, что переговоры могут состоятся 11 апреля.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Пакистан США Джей Ди Вэнс Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

 Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

 Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

 Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

 Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

У кого в Иране власть?

 У кого в Иране власть?

Лунный корабль Orion пролетел уже более половины пути до Земли

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

 Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

 Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 117 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1548 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов