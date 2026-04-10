Вэнс вылетел в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры с Ираном в Исламабаде принесут положительный результат.

"Мы с нетерпением ждем переговоров. Я надеюсь, что они принесут положительный результат, - сказал он журналистам перед тем, как подняться на "Борт номер два" на авиабазе Эндрюс. - Если иранцы хотят вести переговоры добросовестно, то мы, определенно, готовы протянуть им руку помощи, если они собираются попытаться нас обыграть, то поймут, что наша команда переговорщиков плохо воспримет это".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта.

В Белом доме сообщали, что команда переговорщиков США во главе с Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится для переговоров с Ираном на этой неделе.

Ранее ожидалось, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреле в столице Пакистана. Позже появились данные, что переговоры могут состоятся 11 апреля.