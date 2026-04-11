Поиск

Посол Пакистана в США уверен, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в переговорах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - И США, и Иран привержены переговорам в Исламабаде, заявил посол Пакистана в США Ризван Сайед Шейх.

"Нам не следует рассматривать или обсуждать срыв (переговоров - ИФ). Я считаю, что уровень приверженности тому, чтобы позволить переговорам состояться, присутствует с обеих сторон", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в субботу, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры сорваться из-за действий Израиля в Ливане.

По словам главы пакистанской дипмиссии, "атмосфера, безусловно, будет важна". "Все, о чем было договорено при вступлении в эти переговоры, должно оставаться в силе", - подчеркнул дипломат.

"Было много давления со стороны прессы, были взлеты и падения, но в конечном итоге, было много конструктивного, позитивного взаимодействия, было много энергии в тех усилиях, которые предпринял Пакистан - не только самостоятельно, но и в консультациях с многочисленными партнерами", - сказал он.

Глава дипмиссии убежден, что "сам факт того, что эти переговоры проходят, уже является крупным успехом сам по себе, потому что дипломатии была предоставлена возможность".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана достигло 390

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1564 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов