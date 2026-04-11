Посол Пакистана в США уверен, что Вашингтон и Тегеран заинтересованы в переговорах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - И США, и Иран привержены переговорам в Исламабаде, заявил посол Пакистана в США Ризван Сайед Шейх.

"Нам не следует рассматривать или обсуждать срыв (переговоров - ИФ). Я считаю, что уровень приверженности тому, чтобы позволить переговорам состояться, присутствует с обеих сторон", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в субботу, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры сорваться из-за действий Израиля в Ливане.

По словам главы пакистанской дипмиссии, "атмосфера, безусловно, будет важна". "Все, о чем было договорено при вступлении в эти переговоры, должно оставаться в силе", - подчеркнул дипломат.

"Было много давления со стороны прессы, были взлеты и падения, но в конечном итоге, было много конструктивного, позитивного взаимодействия, было много энергии в тех усилиях, которые предпринял Пакистан - не только самостоятельно, но и в консультациях с многочисленными партнерами", - сказал он.

Глава дипмиссии убежден, что "сам факт того, что эти переговоры проходят, уже является крупным успехом сам по себе, потому что дипломатии была предоставлена возможность".