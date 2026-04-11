CNN узнал о ключевой роли Вэнса в организации переговоров с Ираном

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл существенную роль в организации переговоров с Ираном в Исламабаде, сообщает в субботу CNN.

"Вице-президент США сыграл ключевую роль в организации переговоров, которые должны начаться в ближайшие часы в Исламабаде", - передает телеканал со ссылкой на высокопоставленный пакистанский источник.

По мнению собеседника телеканала, на заключение соглашения о прекращении огня могут потребоваться несколько дней переговоров, и представители Пакистана надеются убедить Вэнса остаться в стране дольше, чтобы помочь добиться этого результата.

Кроме того, собеседник CNN считает, что "иранцы почти не доверяют спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, который возглавлял предыдущие раунды переговоров с Ираном и которые прерывались из-за ударов США по стране".

Ранее стало известно, что делегация США прибыла в Исламабад. Помимо Вэнса, в нее входят Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.