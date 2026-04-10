Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры с США
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Делегация иранских переговорщиков прибыла в пятницу вечером в Исламабад, где в субботу ожидаются переговоры Ирана и США, сообщает The Guardian.
По данным газеты, иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Также в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Кроме того среди переговорщиков - специалисты по политическим, экономическим, военным вопросам.
Ранее иранская сторона предупредила, что переговоры с США состоятся в случае выполнения ряда условий, в частности - если Израиль согласится прекратить удары по группировке "Хезболла" в Ливане.