Иранская делегация прибыла в Пакистан на переговоры с США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Делегация иранских переговорщиков прибыла в пятницу вечером в Исламабад, где в субботу ожидаются переговоры Ирана и США, сообщает The Guardian.

По данным газеты, иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Также в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Кроме того среди переговорщиков - специалисты по политическим, экономическим, военным вопросам.

Ранее иранская сторона предупредила, что переговоры с США состоятся в случае выполнения ряда условий, в частности - если Израиль согласится прекратить удары по группировке "Хезболла" в Ливане.