Глава МИД Пакистана выразил надежду на конструктивный диалог США и Ирана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар надеется, что США и Ирану удастся провести конструктивные переговоры в Исламабаде.

"Вице-премьер, министр иностранных дел выразил надежду на то, что стороны будут вести конструктивный диалог, и подтвердил желание Пакистана продолжать содействовать сторонам в достижении прочного и долговременного решения конфликта", - говорится в сообщении МИД Пакистана, распространенном в субботу в соцсети Х.

В миреCNN узнал о ключевой роли Вэнса в организации переговоров с ИраномЧитать подробнее

Ранее иранская и американская делегации прибыли в Исламабад, где, как ожидается, пройдут их переговоры при посредничестве Пакистана.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также входят спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне в пакистанскую столицу прибыла и иранская делегация, которую возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Хроника 28 февраля – 11 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Мухаммад Исхак Дар
Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток

 Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток

"Хезболла" продолжает атаковать позиции израильских сил

Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

 Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Что случилось этой ночью: суббота, 11 апреля

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана достигло 390

 Число раненых военных США в ходе операции против Ирана достигло 390

Спасатели эвакуировали экипаж лунного корабля "Орион" после приводнения в Тихом океане

 Спасатели эвакуировали экипаж лунного корабля "Орион" после приводнения в Тихом океане

Пилотируемый корабль "Орион" после лунной миссии успешно вернулся на Землю

Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

 Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

 Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

Что произошло за день: пятница, 10 апреля
