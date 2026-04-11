ХАМАС понадеялся на успех переговоров США и Ирана в Исламабаде

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС выразило надежду на успех переговоров США и Иране в Пакистане, сообщил в субботу телеканал Al Jazeera.

"Мы рассчитываем на успех усилий, прилагаемых Пакистаном, который является посредником в этих переговорах, а также другими странами-посредниками, в создании надежды на позитивные результаты, которые укрепят стабильность и будут способствовать единству арабских и исламских государств", - цитирует телеканал заявление движения.

Согласно документу, ХАМАС поддерживает переговоры, "направленные на полное и всеобъемлющее прекращение американо-израильской войны против Ирана".

В субботу, как ожидается, начнутся переговоры делегаций Ирана и США.

Хроника 28 февраля – 11 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан ХАМАС
