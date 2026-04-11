Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры между делегациями Ирана и США в Исламабаде продлятся не более одного дня, передает в субботу агентство Tasnim.
"Возможные переговоры (ирано-американские) ожидаются во второй половине дня. На данный момент переговоры запланированы как однодневные", - сообщает агентство со ссылкой на своего корреспондента в Исламабаде.
Ожидается, что в 13:00 по местному времени (11:00 по Москве) иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.
Между тем, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что на заключение соглашения о прекращении огня могут потребоваться несколько дней переговоров, и представители Пакистана надеются убедить вице-президента США Джей Ди Вэнса остаться в стране дольше, чтобы помочь добиться этого результата.
Ранее иранская и американская делегации прибыли в Исламабад, где, как ожидается, пройдут их переговоры при посредничестве Пакистана.
Американскую делегацию возглавляет вице-президент США, в нее также входят спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Накануне в пакистанскую столицу прибыла и иранская делегация, которую возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.