Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток

Фото: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры между делегациями Ирана и США в Исламабаде продлятся не более одного дня, передает в субботу агентство Tasnim.

"Возможные переговоры (ирано-американские) ожидаются во второй половине дня. На данный момент переговоры запланированы как однодневные", - сообщает агентство со ссылкой на своего корреспондента в Исламабаде.

Ожидается, что в 13:00 по местному времени (11:00 по Москве) иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Между тем, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что на заключение соглашения о прекращении огня могут потребоваться несколько дней переговоров, и представители Пакистана надеются убедить вице-президента США Джей Ди Вэнса остаться в стране дольше, чтобы помочь добиться этого результата.

Ранее иранская и американская делегации прибыли в Исламабад, где, как ожидается, пройдут их переговоры при посредничестве Пакистана.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США, в нее также входят спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Накануне в пакистанскую столицу прибыла и иранская делегация, которую возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Вместе с ним в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи.