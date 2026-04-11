Вице-президент США встретился с премьером Пакистана

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом в Исламабаде, сообщил пул Белого дома.

"Вице-президент провел двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В американскую делегацию вошли Вэнс, а также спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В пакистанскую делегацию вошли министр внутренних дел Мохсин Накви и вице-премьер, глава МИД Мухаммад Исхак Дар.

Как ожидается, в субботу в Исламабаде пройдут переговоры между делегациями США и Ирана при посредничестве Пакистана.

Хроника 28 февраля – 11 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пакистан Джей Ди Вэнс Шехбаз Шариф Иран
