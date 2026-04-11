Пентагон заявил о поражении 90% оборонных предприятий Ирана за время военной операции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы за время операции "Эпическая ярость" нанесли ракетно-бомбовые удары по 90% иранских предприятий, производивших вооружения и военную технику, сообщает Пентагон, приводя итоговые данные кампании.

Всего было поражено более 13 тыс. военных целей, расположенных на территории Ирана, в том числе 1,7 тыс. в первые 72 часа операции, отметило министерство обороны США.

Согласно представленным данным, вооруженные силы США ликвидировали свыше 450 баз размещения и хранения баллистических ракет, более 800 хранилищ БПЛА и 1,5 тыс. объектов ПВО. Кроме того, были повреждены или уничтожены свыше 155 иранских военных кораблей.

В ходе военных действий против Ирана было задействовано более 50 тыс. американских военнослужащих, отмечается в отсчете Пентагона.