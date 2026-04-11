CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры между Ираном и США в Исламабаде являются прямыми, происходят в очном формате, сообщил телеканал CNN.

"Сегодняшние мирные переговоры между США и Ираном проходят в очном формате", - проинформировал канал со ссылкой на иранские источники.

Переговоры между иранской и американской делегациями начались в субботу в Исламабаде, однако сначала было не известно, ведутся ли они через посредников или напрямую.

Предыдущие раунды переговоров между США и Ираном по его ядерной программе в основном проходили в непрямом формате - через оманских посредников.