Иран рассчитывает за два месяца восстановить до 80% мощностей на нефтяных объектах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иранским властям может потребоваться два месяца, чтобы вернуть в строй 70-80% мощностей на поврежденных в ходе ударов объектах по переработке и распределению нефти, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заместителя министра нефтяной промышленности Ирана Мохаммада Садега Азимифара.

Он отметил, что власти намерены частично возобновить работу нефтеперерабатывающих заводов в течение 10 дней.

Азимифар отметил, что противник атаковал НПЗ, нефтехранилища, линии электроснабжения и комплексы для дозаправки самолетов во всех районах Ирана. Он добавил, что ремонтные бригады направлены на место событий для расчистки обломков и замены пострадавшего оборудования, в том числе на остров Лаван в Персидском заливе.

Ранее на фоне боевых действий на Ближнем Востоке поступали сообщения об ударах по объектам иранской энергетики в районе Персидского залива. В то же время в конце марта президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет завладеть иранской нефтью и рассматривает возможность захвата острова Харк. Позднее агентство Bloomberg передавало, что Трамп рассматривает вариант с получением контроля над нефтяными запасами Ирана, чтобы иметь больше возможностей влиять на политику КНР.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
