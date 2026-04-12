Президент США анонсировал начало разминирования Ормузского пролива

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные приступают к процессу очистки от мин Ормузского пролива.

"Мы также начнем ликвидацию мин, которые иранцы заложили в воду. Все иранцы, кто откроет огонь по нам или по мирным судам, будут стерты в пыль!" - написал он в соцсети Truth Social в воскресенье.

Трамп заверил, что военные США "покончат с тем малым, что осталось от Ирана", и вновь заявил, что иранский военный потенциал фактически ликвидирован.

При этом он утверждал, что иранские власти обещали вновь открыть Ормузский пролив, и намеренно сорвали эти договоренности. Президент подчеркнул, что Ирану следует поскорее начать процесс разблокирования пролива.

Также Трамп рассказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер проинформировали о ходе переговоров с Ираном, которые состоялись в Исламабаде.

Он напомнил, что переговоры прошли благодаря посредничеству главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. "Они очень выдающиеся люди и все продолжают меня благодарить за спасение 30-50 млн человек, которые могли погибнуть в ужасной войне с Индией. Я всегда рад слышать такое", - добавил президент.