WSJ сообщила о рассмотрении точечных ударов США по Ирану после остановки переговоров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне переговорного тупика рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану, пишет The Wall Street Journal.

"Президент Трамп и его советники рассматривают возобновление ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к американской блокаде Ормузского пролива в качестве способа преодоления тупика в мирных переговорах", - сообщает издание со ссылкой на источники.

По данным газеты, это один из тех вариантов, которые Трамп рассматривал в воскресенье, спустя несколько часов после остановки переговоров.

При этом, по словам источников, вариант с возобновлением полномасштабных бомбардировок менее вероятен, "учитывая перспективы дальнейшей дестабилизации региона и антипатию президента к затяжным военным конфликтам".

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

В воскресенье Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Позже американский лидер сообщил Fox News, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Тегеран
