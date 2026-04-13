Австралия не планирует участвовать в блокаде Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Австралия не рассматривает возможность участия в военно-морской блокаде Ормузского пролива со стороны США. Об этом сообщил заместитель главы МИД страны Мэтт Тислтуэйт в эфире телеканала Sky News Australia.

По словам дипломата, присоединение к блокаде не рассматривается Канберрой как инструмент снижения стоимости топлива на внутреннем рынке. "Нет, мы не рассматриваем возможность присоединения к блокаде", - заявил Тислтуэйт.

Он отметил, что правительство Австралии считает переговорный процесс наиболее предпочтительным способом урегулирования ситуации. "Мы считаем, что лучший способ добиться прочного мира и, в конечном итоге, обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев - это урегулирование путем переговоров", - сказал Тислтуэйт.

12 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону не удалось достичь договорённости с Тегераном по вопросам иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные приступают к морской блокаде Ирана.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что с 13 апреля начнёт блокировать вход и выход всех судов в иранские порты. В командовании уточнили, что меры будут распространяться на суда всех государств, направляющиеся в иранские порты или покидающие их. При этом свободный проход через Ормузский пролив в порты третьих стран ограничиваться не будет.