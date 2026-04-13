Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Петер Мадьяр приветствует своих сторонников после победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля 2026 года в Будапеште Фото: Janos Kummer/Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Лидеры стран Европы поздравили главу оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

"Франция приветствует победу демократического участия, приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе. Давайте вместе двигаться вперед к более суверенной Европе ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что лично поздравил Мадьяра с победой.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в своем сообщении в соцсети также поздравила Мадьяра с "убедительной победой на выборах".

"Италия и Венгрия - страны, связанные глубокими узами дружбы, и я уверена, что мы продолжим работать вместе в конструктивном духе в интересах наших народов и для решения общих проблем", - заявила она.

Мелони поблагодарила премьер-министра Виктора Орбана "за активное сотрудничество на протяжении многих лет".

"Я знаю, что даже находясь в оппозиции, он продолжит служить своей нации", - подчеркнула итальянский премьер.

"Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!" - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил: "Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в составе объединенной Европы, отвергая силы, которые игнорируют их интересы".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил мнение, что выборы в Венгрии "знаменуют собой новую главу" в истории страны.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что победа Мадьяра - "исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии".

"Я с нетерпением жду совместной работы с вами во имя безопасности и процветания обеих наших стран", - сообщил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Мадьяра: "Давайте объединим усилия для создания сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы".

Согласно предварительным результатам подсчета почти 99% голосов, партия "Тиса" Петера Мадьяра получила 138 мест в 199-местном парламенте.

Виктор Орбан признал поражение. Он поздравил Мадьяра и назвал результаты выборов "болезненными", но "ясными".