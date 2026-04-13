Москва рассчитывает на прагматичные контакты с новым руководством Венгрии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия с уважением относится к выбору венгров, рассчитывает, что прагматичные контакты между Москвой и Будапештом с новым руководством Венгрии будут продолжены, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору, мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии, - прокомментировал он результаты парламентских выборов в Венгрии. - Мы слышали заявления тем более о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта".

Песков при этом предложил отследить дальнейшие шаги нового руководства Венгрии.

"Какие будут действия нового руководства Венгрии, ну, наверное, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу", - сказал он.

Что же касается возможности восстановления работы нефтепровода "Дружба" необходимо спрашивать у Венгрии и европейцев, но Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявили представитель Кремля

"Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе. Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире. В этом плане роль России невозможно переоценить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

