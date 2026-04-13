The Guardian сообщила, что США не будут применять ударное оружие для блокады Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС в рамках операции по блокаде Ормузского пролива, скорее всего, не будут применять ракетно-бомбовое оружие против иранских нефтяных танкеров, которые попытаются выйти из Персидского залива, пишет газета The Guardian, ссылаясь не мнение экспертов.

По их мнению, наиболее вероятный вариант - это попытка ВМС США заставить суда изменить курс с помощью угроз, а если это не сработает, они будут высаживать на их борт вооруженные абордажные отряды для физического захвата. Нанесение ударов по танкерам может привести к масштабной экологической катастрофе вследствие разлива нефти, указывают эксперты.

Газета отмечает, что американские военные пока не предоставили подробности операции, в том числе о количестве боевых кораблей, которые будут обеспечивать выполнение задачи, о том, будут ли использоваться боевые самолеты и будут ли какие-либо союзники в Персидском заливе оказывать помощь в этой операции.

"Трамп хочет быстрого решения. Реальность такова, что эту миссию трудно выполнить в одиночку, и она, вероятно, нежизнеспособна в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказала Дана Строул, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона во время администрации Байдена, ныне работающая в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Как сообщило в понедельник американское Центральное командование (CENTCOM), блокада Ормузского пролива начнётся в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Ормузский пролив Иран
