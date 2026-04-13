В Кремле не усматривают влияния выборов в Венгрии на конфликт на Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Выборы в Венгрии не повлияют на конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли на ход конфликта выделение ЕС Украине кредита в 90 млрд евро, передачу которого ранее останавливал Будапешт, в случае разблокировки этого процесса новым венгерским правительством, пресс-секретарь президента указал, что "это то решение, которое будет приниматься в Брюсселе".

"Мы считаем, что любые действия на предложение, подпитывание милитаристских и провоенных устремлений киевского режима - это те шаги, которые не способствуют поиску мирного урегулирования", - сказал Песков.

"Впрочем, европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны, на то, чтобы всячески способствовать продолжению войны", - отметил пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь Россия, по словам Пескова, нацелена "на то, чтобы достигнуть свои целы в контексте Украины".

"Для нас было бы предпочтительно достигнуть эти цели путем политико-дипломатических переговоров. До тех пор, пока эти переговоры не принесли результатов, продолжается специальная военная операция", - заключил Песков.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.



