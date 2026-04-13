В Ватикане сочли признаком бессилия критику Трампа в адрес папы римского

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Святого престола Антонио Спадаро ответил на критику президента США Дональда Трампа в адрес папы римского Льва XIV, заявив, что она является признаком бессилия.

"Трамп не вступает в дискуссию со Львом XIV: он умоляет его вернуться к языку, на котором он может доминировать. Но папа говорит на другом языке, который не поддается сведению к грамматике силы, безопасности и национальных интересов", - написал Спадаро в соцсети X.

Он подчеркнул, что критика Трампа является "признанием бессилия". "Не имея возможности признать этот голос, власть пытается лишить его легитимности", - добавил он.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что он "не в восторге" от понтифика из-за того, что тот не одобряет ведение конфликта США в Иране. По его словам, Лев XIV "слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике".

"Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия", - написал он в соцсети Truth Social.