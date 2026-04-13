Папа римский не боится администрации Трампа

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV ответил на критику президента США Дональда Трампа и заявил, что не опасается его власти, передает ANSA.

"Я не боюсь администрации Трампа. (...) Я не собираюсь вступать с ним в дискуссию. Я не думаю, что можно злоупотреблять Евангелием так, как это делают некоторые люди", - заявил понтифик на борту самолета на пути в Алжир.

Он повторил, что считает, что нужно "покончить с войнами".

"Слишком много людей страдают, слишком много невинных людей погибло, и я считаю, что кто-то должен встать и сказать - есть лучший путь", - добавил понтифик.

Ранее Трамп заявил, что он "не в восторге" от понтифика из-за того, что тот не одобряет операцию США против Ирана. По его словам, Лев XIV "слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике".

"Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия", - написал он.

Представитель Святого престола Антонио Спадаро назвал критику Трампа в адрес понтифика признаком бессилия.

"Трамп не вступает в дискуссию со Львом XIV: он умоляет его вернуться к языку, на котором он может доминировать. Но папа говорит на другом языке, который не поддается сведению к грамматике силы, безопасности и национальных интересов", - написал Спадаро в соцсети X.

