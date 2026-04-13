В Анкаре сочли, что Израиль после Ирана может объявить новым противником Турцию

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава турецкого МИД Хакан Фидан полагает, что Израиль может объявить Турцию новым противником, сообщает в понедельник "Анадолу".

"Мы видим, что Израиль, возможно, будет стремиться объявить Турцию новым противником после Ирана, поскольку он не может существовать без врага", - приводит агентство слова Фидана.

В связи с этим он предложил странам Ближнего Востока взять на себя обязательства по соблюдению территориальной целостности, суверенитета и безопасности друг друга "в рамках регионального пакта о безопасности".

Кроме того, Фидан заявил, что, по его мнению, и Иран, и США "искренне настроены на прекращение огня", однако Израиль может сорвать этот процесс.

Глава МИД Турции напомнил, что Анкара выступает за открытие Ормузского пролива дипломатическими средствами. Вооруженное вмешательство, по словам Фидана, может привести к серьезным последствиям.