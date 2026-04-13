Военные Израиля на время перемирия с Ираном сосредоточились на операции в Ливане

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пока действует двухнедельный режим прекращения огня с Ираном, сместила внимание на боевые действия в Ливане, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник в израильской сфере обороны.

"Источник отметил, что ЦАХАЛ теперь рассматривает Ливан в качестве основного фронта для действий, но поддерживает высокую степень боеготовности в отношении развития событий вокруг Ирана", - информирует телеканал.

Источник отметил, что ЦАХАЛ в течение последующих дней завершит окружение на юге Ливана города Бинт-Джубайль - оплота движения "Хезболла". По его оценке, в городе осталось мало бойцов "Хезболлы".

CNN отмечает, что захват Бинт-Джубайля может стать значительным достижением для ЦАХАЛ, в то время как израильские власти заявляют о стремлении создать буферную зону на юге Ливана для обеспечения безопасности северного Израиля. Вместе с тем, во вторник у Израиля и Ливана запланированы в США прямые переговоры, цель которых урегулировать конфликт.