Член ЕК по обороне ждет разблокировки кредита на 90 млрд евро Киеву на нужды обороны

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс отнес кредит для Украины в 90 млрд евро на 2026-2027 годы к числу нерешенных оборонных вопросов Евросоюза и надеется на подвижки после парламентских выборов в Венгрии. Он сказал об этом в комитете Европарламента по безопасности и обороне.

"Хотя нынешнее правительство Венгрии согласилось с этим на заседании Европейского совета в декабре, оно затем заблокировало поправку к многолетней финансовой рамочной программе, которая позволяет осуществлять общие заимствования ЕС на рынках капитала. Но теперь выборы закончились. Народ высказался. Подул новый ветер. В любом случае, мы готовы реализовать кредит, как только получим "зеленый свет", - сказал еврокомиссар.

"Мы предпринимаем необходимые шаги. Например, 1 апреля коллегия (ЕК - ИФ) одобрила стратегию финансирования Украины и первые графики оборонной продукции по беспилотникам. На уровне Совета ЕС также идет работа. Обсуждается стратегия финансирования для утверждения исполнительного решения совета", - продолжил Кубилюс.

По его словам, на 2026 год Украина запросила оборонную помощь в размере 28,3 млрд евро. "Первый этап программы сосредоточен на беспилотниках, производимых передовой оборонной промышленностью Украины. На следующих этапах мы ожидаем большего участия европейской оборонной промышленности. Чем больше сотрудничества между украинским и европейским оборонно-промышленными комплексами, тем лучше", - заявил член ЕК.

Кубилюс добавил, что, помимо текущих проблем, у Еврокомиссии также есть новые предложения. Он напомнил о недавней презентации программы AGILE. "Это программа повышения боеготовности обороны, поддержки инновационных малых и средних предприятий и изучения опыта Украины. Цель AGILE: быстрая поставка инновационных оборонных технологий и продукции вооруженным силам", - объяснил еврокомиссар по обороне.