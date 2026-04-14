В Иране могут отказаться от использования Ормузского пролива в ожидании переговоров с США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти изучают возможность пока не отправлять свои суда через Ормузский пролив с целью избежать эскалации ситуации, в то время как возможен новый раунд переговоров с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, информированный о ходе дискуссий в Тегеране.

По его словам, в Иране обдумывают вариант поставить ненадолго на паузу отправку грузов через Ормузский пролив, чтобы не проверять блокаду США и не мешать новому раунду мирных переговоров. Там считают, что это решение должно помочь сторонам в подготовке возможного нового раунда переговоров.

Перерыв в морской активности на несколько дней можно считать прагматичным шагом для того, чтобы не допустить инцидента, способного подорвать хрупкие усилия по возобновлению дискуссий, заявили агентству люди, ознакомленные с темой. Однако они предупредили, что к четкому решению в Тегеране пока не пришли.

В МИД Ирана эту информацию комментировать не стали.

Ранее AP сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения, направленного на прекращение иранского конфликта.

До этого неназванный представитель американских властей сказал Axios, что решение США ввести блокаду Ормузского пролива в отношении иранских портов является частью переговорной тактики: президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Иран использовал ситуацию с проливом как средство давления.

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
