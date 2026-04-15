Португалия выступила против создания европейской армии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Португалия выступает против создания армии Европы и вместо этого поддерживает укрепление и модернизацию своих вооруженных сил в рамках НАТО, сообщают в среду западные СМИ.

Об этой позиции заявил министр обороны страны Нуну Мелу. При этом он назвал США важнейшим трансатлантическим партнером.

Ранее Испания призвала Европейский союз к созданию объединенной армии.

Глава НАТО Марк Рютте отверг призывы к созданию такой армии, заявив, что это обойдется странам-членам гораздо дороже, чем 5% ВВП, которые страны НАТО - за исключением Испании - обязались потратить на оборону и связанные с ней инвестиции к 2035 году.

Мадрид заявил, что может выполнить обязательства, потратив 2,1% ВВП.

Мелу в свою очередь сообщил, что Португалия увеличила расходы на оборону, согласно критериям НАТО, до 6,12 млрд евро - или 2% ВВП - в 2025 году, на четыре года раньше первоначального графика.

Также, по словам Мелу, Португалия подала заявку на получение льготных кредитов ЕС в рамках программы "Действия по обеспечению безопасности для Европы" (SAFE) на сумму 5,8 млрд евро для укрепления вооруженных сил страны.