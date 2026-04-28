Посол России высказался за нормализацию отношений и развитие диалога с Молдавией

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия выступает за нормализацию отношений и развитие диалога с Молдавией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Россия выступает за нормализацию отношения, за развитие диалога, за развитие двусторонних отношений", - сказал Озеров во вторник на пресс-конференции.

Он подтвердил, что отношения между Молдавией и Россией находятся на самом низком уровне за все время после развала СССР. "Это происходит не по вине России. Кишинев немотивированно разорвал связи с Москвой и СНГ, хотя это не привело к улучшению ситуации в республике", - сказал дипломат.

"Куда идет страна, и что она приобрела от не мотивированного разрыва связей с СНГ и Россией? В свое время был прагматичный подход Кишинева к развитию отношений со странами СНГ. Членство в СНГ давало немного, но ощутимый процент к общему росту экономики. Это перманентное падение экономики является результатом политики властей Молдавии, а не политики России", - заявил Озеров.

В начале апреля парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе страны из СНГ. Были приняты законы о денонсации соглашения о создании СНГ и его устава. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что страна официально покинет состав Содружества независимых государств 8 апреля 2027 г., спустя 12 месяцев после уведомления Исполкома СНГ о принятом Молдавией решении денонсировать уставные документы Содружества.

Олег Озеров была назначен послом в Молдавию и приехал в Кишинев в сентябре 2024 года. Однако он до сих пор официально не аккредитован, так как президент Молдавии Майя Санду не приняла у него верительные грамоты.