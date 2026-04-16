ВМС США блокируют выходящие из Ирана суда в Оманском заливе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США проводят в Оманском заливе операции по блокаде выходящих из Ирана судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"Американские военно-морские силы патрулируют Оманский залив для блокады судов, заходящих и выходящих из иранских портов", - говорится в сообщении.

Ранее CENTCOM сообщил, что ВМС США с начала блокады перехватили уже десять судов, вышедших из иранских портов.

По данным командования, в рамках операции в регионе задействованы более 12 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, и свыше ста истребителей, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов. Поставленные задачи выполняют более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков.