Поиск

ВМС США блокируют выходящие из Ирана суда в Оманском заливе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США проводят в Оманском заливе операции по блокаде выходящих из Ирана судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"Американские военно-морские силы патрулируют Оманский залив для блокады судов, заходящих и выходящих из иранских портов", - говорится в сообщении.

Ранее CENTCOM сообщил, что ВМС США с начала блокады перехватили уже десять судов, вышедших из иранских портов.

По данным командования, в рамках операции в регионе задействованы более 12 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, и свыше ста истребителей, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов. Поставленные задачи выполняют более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оманский залив США CENTCOM Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
