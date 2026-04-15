ВМС США за 48 часов блокады не пропустили ни одного судна из иранских портов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США за первые 48 часов с момента начала блокады не пропустили ни одного судна, вышедшего из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В течение первых 48 часов американской блокады ни одно из торговых судов, входящих и или выходящих из иранских портов, не смогло пройти мимо американских сил", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в общей сложности девять судов выполнили указание ВМС США развернуться и вернуться в порт или прибрежную зону Ирана с начала введенной в понедельник блокады.

Ранее в CENTCOM сообщили, что более 12 военных кораблей, в том числе авианосец, ракетные эсминцы, большие десантные корабли и боевой корабль прибрежной зоны, и свыше ста истребителей, беспилотников, самолетов заправщиков и разведывательных самолетов обеспечивают миссию по блокаде судов, входящих и выходящих из иранских портов. В операции задействовано более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков, отметили в командовании.