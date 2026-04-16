США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты распространили блокаду на связанные с Ираном торговые суда, находящиеся под санкциями, и суда, подозреваемые в перевозке контрабанды, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Все эти суда будут подвергаться перехвату, обыску и захвату в Персидском и Оманском заливах, в Ормузском проливе и Аравийском море независимо от их местоположения вблизи Ирана, говорится в сообщении.

В список контрабанды, в частности, включены вооружения и военная техника, взрывчатые и ядерные материалы, компьютерная техника, средства связи, самолеты, морские суда, автотранспортные средства, станки и промышленное оборудование, а также железо, сталь, алюминий, бензин, масла и смазочные материалы, которые, как заявляют в командовании, имеют ключевое значение для военных операций Ирана и поддержания его военной экономики.

13 апреля вступила в силу блокада Ормузского пролива со стороны США. Ранее Центральное командование США сообщило, что для этих целей задействовано 10 тыс. американских военнослужащих, более десятка кораблей ВМС, размещенных в Оманском заливе и Аравийском море, а также истребители и беспилотники для наблюдения за коммерческими судами в этом районе.

15 апреля глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что блокада иранских портов в Персидском и Оманском заливах всецело задействована.



