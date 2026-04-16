Хегсет заявил об участии в блокаде портов Ирана менее 10% ВМС США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США контролируют движение судов в Ормузский пролив и из него, используя "менее 10% американских военно-морских сил", заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Иран любит говорить, что контролирует Ормузский пролив, но у него нет военно-морского флота. Он ничего не может контролировать", - сказал министр.

Он добавил, что Иран угрожает обстрелом торговых судов ракетами и беспилотниками, но это не контроль, "это пиратство, это терроризм".

Иран не может восполнить утраченную огневую мощь, отметил глава Пентагона. "Мы становимся только сильнее. Вы выкапываете оставшиеся пусковые установки и ракеты, не имея возможности их восполнить", - сказал Хегсет.

Он призвал Иран "сделать мудрый выбор", добавив, что у США есть силы для возобновления боевых действий, если режим сделает "неправильный" выбор и не согласится на сделку.

Пентагон Иран США Ормузский пролив Пит Хегсет
 Финляндия ужесточает правила получения гражданства

