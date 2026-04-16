Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Приговор для экс-депутата Гайсина, реакция Кремля на обращение Виктории Бони и слова Шойгу о пролетах БПЛА через Прибалтику

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-депутат Госдумы Малик Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей. Бывший гендиректор ОАО "Завод Исеть" (Свердловская область) признан виновным по делу о растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, в течение нескольких лет он выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа.

- В Кремле видели обращение блогера Виктории Бони к президенту РФ, в котором она подняла ряд резонансных вопросов. Дмитрий Песков отметил, что по всем темам сейчас ведется работа, они не оставлены без внимания.

- Участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики пролетают украинские БПЛА для ударов по России, заявил Сергей Шойгу. Если эти страны сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то являются открытыми соучастниками агрессии против РФ, добавил он.

- Ситуация с исполнением федерального бюджета в течение года выровняется, уверен Антон Силуанов. По его словам, на результаты первого квартала повлияла ценовая конъюнктура и активное авансирование расходов.

- Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени. Воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний РФ остается закрытым.

- Словакия намерена блокировать новый пакет санкций ЕС против РФ. При этом глава МИД страны отметил, что в Братиславе не будут возражать против предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро из средств ЕС.

- Финляндия ужесточает правила получения гражданства. Для его получения нужно будет пройти тест на социальную осведомленность, вопросы будут касаться, например, ключевых законов финского общества, прав человека, финской истории и культуры.