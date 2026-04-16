Израильские военные останутся на занимаемых позициях во время перемирия в Ливане

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет стратегически важные точки в период действия режима прекращения огня в Ливане, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина.

"Наши силы останутся в стратегически важных точках (на юге Ливана - ИФ) в период перемирия", - приводит его слова портал Ynet в четверг.

В сообщении отмечается, что некоторые министры были крайне недовольны тем, что соглашение о режиме прекращения огня было принято без предварительного голосования в правительстве. В ходе заседания министры запросили возможность провести голосование, однако Нетаньяху заявил, что "когда хороший друг Израиля президент Трамп действует в тесном сотрудничестве с нами, Израиль сотрудничает с ним". Премьер подчеркнул, что голосования не будет.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Израиль в рамках создания пояса безопасности для северных районов своей страны намерен взять под контроль территорию Ливана вплоть до реки Литани. В последние недели между Израилем и "Хезболлой" шли ожесточенные боестолкновения на юге Ливана.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль согласовали 10-дневное прекращение огня, которое вступит в силу в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ).

Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Ливан США
