Трамп выразил надежду, что "Хезболла" будет соблюдать режим прекращения огня с Израилем

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется на соблюдение радикальным движением "Хезболла" вступившего в силу десятидневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном.

"Я надеюсь, "Хезболла" будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Будет великолепно, если они так поступят. Хватит убийств. Наконец-то должен быть мир!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а ливанское радикальное движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту.

Дональд Трамп США Ливан Хезболла
