Стармер в Париже на конференции по Ормузскому проливу призовет к свободе судоходства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на конференции в Париже намерен призвать к действиям для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе, информировала канцелярия премьера.

"Безусловное и незамедлительное открытие пролива - это глобальная ответственность, и нам необходимо действовать, чтобы мировые энергоресурсы и товары снова свободно перемещались", - приводит канцелярия текст запланированной речи Стармера на открывающейся в Париже в пятницу конференции по Ормузскому проливу.

Согласно релизу, британский премьер утром в пятницу прибудет в Париж, чтобы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступить в роли сопредседателя видеоконференции с участием порядка 40 стран.

"Макрон и я четко заявляем о своей приверженности созданию многонациональной инициативы по защите свободы судоходства. Мы должны поддержать коммерческое судоходство и операции по разминированию, чтобы обеспечить возвращение к глобальной стабильности и безопасности", - цитирует канцелярия текст запланированной речи Стармера.

Также отмечается, что Стармер и Макрон проведут совместный обед, во время которого, помимо прочего, лидеры обсудят поддержку Украины и укрепление европейской безопасности.

Елисейский дворец объявил 14 апреля, что Макрон и Стармер совместно проведут 17 апреля в Париже международную видеоконференцию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, конференция соберет "невоюющие страны, готовые внести свой вклад" в "многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия безопасности".

Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас, заявил, что в ЕС приветствуют эту встречу.

"Мы приветствуем тесную координацию, которую наблюдаем между Францией и Соединенным Королевством, как и участие других государств в этих усилиях", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.