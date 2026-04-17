Макрон усомнился в надежности прекращения огня между Израилем и Ливаном

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети высказал поддержку объявленного прекращения огня между Израилем и Ливаном.

"Я также выражаю мою обеспокоенность тем, что оно может быть подорвано продолжением военных действий", - отметил он и призвал к обеспечению безопасности гражданского населения по обе стороны границы между Ливаном и Израилем.

""Хезболла" должна сложить оружие. Израиль должен уважать суверенитет Ливана и прекратить войну", - подчеркнул Макрон.

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 апреля, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня.

"Премьер-министр Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ)", - написал Трамп в Truth Social.

В армии Ливана, по информации телеканала "Аль-Арабийя" 17 апреля, сообщили, что около полуночи Израиль совершил несколько "актов агрессии", нарушив соглашение о прекращении огня.