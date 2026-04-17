Макрон усомнился в надежности прекращения огня между Израилем и Ливаном

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети высказал поддержку объявленного прекращения огня между Израилем и Ливаном.

"Я также выражаю мою обеспокоенность тем, что оно может быть подорвано продолжением военных действий", - отметил он и призвал к обеспечению безопасности гражданского населения по обе стороны границы между Ливаном и Израилем.

""Хезболла" должна сложить оружие. Израиль должен уважать суверенитет Ливана и прекратить войну", - подчеркнул Макрон.

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 апреля, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня.

"Премьер-министр Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ)", - написал Трамп в Truth Social.

В армии Ливана, по информации телеканала "Аль-Арабийя" 17 апреля, сообщили, что около полуночи Израиль совершил несколько "актов агрессии", нарушив соглашение о прекращении огня.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

 Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

 В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

Что случилось этой ночью: пятница, 17 апреля

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро

Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

 Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

 Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных
