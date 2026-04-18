Cпикер парламента Ирана пообещал закрыть Ормузский пролив, если США не снимут блокаду его портов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ормузский пролив будет закрыт, если США продолжат блокировать иранские порты, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"В случае продолжения блокады Ормузский пролив не будет оставаться открытым", - написал он в субботу в соцсети Х.

Галибаф отметил, что судоходство в проливе происходит по определенным трассам и с одобрения иранской стороны.

Накануне представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что, если Вашингтон не снимет морскую блокаду или иным образом нарушит условия соглашения между США и Ираном, Тегеран примет необходимые ответные меры.

"Если другая сторона намерена нарушить соглашение, а, судя по всему, она этого хочет, и, если морская блокада продолжится, Иран примет в ответ необходимые меры", - сказал он.

Багаи подчеркнул, что Иран рассматривает блокаду пролива со стороны Вашингтона как нарушение соглашения о прекращении огня.

Ранее Иран заявил, что открывает Ормузский пролив в рамках соглашения с США. Тем не менее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива продолжится до заключения финального соглашения о перемирии.