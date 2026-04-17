Трамп ожидает заключения сделки с Ираном в течение одного-двух дней

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что рассчитывает на заключение соглашения с Ираном в течение ближайших дней.

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, возможно, пройдет на выходных. Я думаю, мы заключим сделку в течение следующего дня или двух дней", - сказал американский лидер в интервью порталу Axios.

В четверг Трамп также не исключал, что контакты с Ираном могут произойти в течение выходных.