Лукашенко не исключил интереса США к РФ посредством переговоров с Белоруссией

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT выразил мнение, что США могли бы использовать переговоры с Белоруссией как мостик к последующим переговорам с Российской Федерацией.

"Я был бы рад, если бы (президент США - ИФ) Дональд Трамп в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может, он прощупывает некую позицию Белоруссии, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно. По крайней мере, мы будем для этого делать все", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли конечной целью Трампа в переговорах с Белоруссией быть перспектива договоренности с Россией.

"Если вы договоритесь, американцы с Россией, то для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами", - отметил президент.

Лукашенко настоятельно посоветовал американским властям найти возможности для диалога с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, отметив, что с ним можно обо всем договориться, если быть готовым исполнять свои обязательства.

"Это такой человек (Путин - ИФ), с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал - надо сделать", - заявил Лукашенко.