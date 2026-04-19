Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти пока не приняли решение об отправке делегации в Исламабад на новые переговоры с США, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что в Тегеране исходят из того, что переговоры невозможны до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду с Ирана.

При этом, в сообщении говорится, что обе стороны в последние дни обменивались сообщениями через пакистанских посредников.

Тегеран считает, что американская морская блокада нарушает условия прекращения огня между сторонами. Президент США Дональд Трамп ввел ее в ответ на продолжавшуюся блокировку Ираном Ормузского пролива.

В Тегеране отмечали, что изначально прекращение огня должно было коснуться всех сторон конфликта, в том числе - Израиля и ливанской группировки "Хезболла". США и Израиль не соглашались с такой трактовкой. В связи с этим Иран, несмотря на то, что открытие Ормузского пролива тоже было частью договоренностей, отказывался это выполнять.

Ранее на этой неделе Ливан и Израиль все же заключили соглашение о временном прекращении огня. После этого Тегеран объявил, что открывает движение через Ормузский пролив.

Однако затем Трамп сообщил, что сохранит морскую блокаду до тех пор, пока не достигнет соглашения об урегулировании спорных вопросов с Ираном.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
