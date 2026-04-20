Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг Trump Organization планирует построить 70-этажный небоскреб Trump Tower Tbilisi в столице Грузии, сообщила The Wall Street Journal.

Здание построят рядом с Центральным парком. В нем будут жилые помещения, магазины и рестораны. Trump Tower будет 70-этажным и станет самым высоким зданием в Грузии. Проект разрабатывает крупнейшая в мире архитектурная фирма Gensler.

Это первый случай реализации проекта под брендом Trump в регионе, отмечает WSJ и добавляет, что это подчеркивает важность Тбилиси как делового центра Восточной Европы и Азии.

В проекте будут участвовать и грузинские компании-девелоперы - Biograpi Living, Archi Group, Blox Group и Finvest Georgia. В частности, соучредитель Blox Group Лаша Квачадзе заявил в сообщении на сайте компании, что "Trump Tower Tbilisi является свидетельством международного доверия и важной вехой в экономическом развитии Грузии".

Как сообщали грузинские СМИ, в 2012 году Trump Organization объявила, что планирует проект в сфере недвижимости в Однако компания отказалась от этого проекта, как и от многих других зарубежных сделок, поскольку Дональд Трамп тогда заявил, что хочет избежать потенциального конфликта интересов.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя проект, подчеркнул важность привлечения иностранных инвестиций и повышение стандартов на рынке недвижимости, сообщает bm.ge. "В Грузии создана благоприятная инвестиционная среда, и страна экономически привлекательна для всех. Конечно, об этом говорит сам проект: когда компания Трампа под своим именем, под своим брендом, выходит на грузинский рынок, это означает, что она хорошо знает эту среду, что она собой представляет. Это будет способствовать не только инвестициям, но и привнесет новый стандарт на рынок недвижимости в целом", - сказал Папуашвили.

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

