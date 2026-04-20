МИД Кубы подтвердил, что Гавана контактирует с Вашингтоном

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Кубинские власти в понедельник подтвердили сообщения о контактах между представителями Гаваны и Вашингтона.

Заместитель генерального директора отдела США в МИД Кубы Алехандро Гарсиа дель Торо в сообщении, опубликованном в газете "Гранма", отметил, что на состоявшейся встрече не было установлено каких-либо сроков и не были определены какие-либо требования.

В субботу портал Axios сообщил, что делегация госдепа США посетила Кубу и провела переговоры с представителями кубинских властей, в том числе с Раулем Гильермо Родригесом Кастро - внуком экс-главы государства Рауля Кастро.

По данным издания, с американской стороны на переговорах прозвучал призыв к Гаване провести демократические и экономические реформы, пока ситуация на Кубе не ухудшилась необратимо.

Представители американского внешнеполитического ведомства также заявили о возможности снятия эмбарго, введенного Вашигтоном вскоре после победы кубинской революции в 1959 году - условиями для этого, в частности, названы освобождение политических заключенных, выплата компенсаций за имущество, конфискованное после прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году и проведение свободных выборов.

Ранее Axios информировал, что госсекретарь США Марко Рубио на протяжении некоторого времени поддерживает контакт с внуком Рауля Кастро.

"Я бы не назвал это переговорами, скорее это дискуссии о будущем", - сказал один из собеседников издания, отметив, что Рубио и Кастро должны прекрасно понимать друг друга ввиду кубинского происхождения госсекретаря, родители которого были вынуждены покинуть Кубу после революции 1959 года.

"Рубио и его команда видят в 41-летнем внуке Кастро и его окружении представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес, для которых революционный коммунизм потерпел неудачу и которые видят смысл в сближении с США", - отмечал Axios.

МИД Кубы США контакты
Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

