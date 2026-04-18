Группа чиновников госдепа США провела переговоры с представителями властей Кубы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Делегация госдепартамента США посетила Кубу и провела переговоры с представителями кубинских властей, в том числе с Раулем Гильермо Родригесом Кастро - внуком экс-главы государства Рауля Кастро, сообщает Axios.

По данным издания, с американской стороны на переговорах прозвучал призыв к Гаване провести демократические и экономические реформы до того, как ситуация на Кубе ухудшится необратимо.

Представители американского внешнеполитического ведомства также заявили о возможности снятия эмбарго, введенного США вскоре после победы кубинской революции в 1959 году - условиями для этого, в частности, названы освобождение политических заключенных, выплата компенсаций за имущество, конфискованное после прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году и проведение свободных выборов.

"Радио Марти", работающее для Кубы из США, также сообщило, что радио в американской администрации подтвердили информацию о состоявшихся встречах в Гаване.

Ранее Axios информировал, что госсекретарь США Марко Рубио на протяжении уже некоторого времени поддерживает контакт с внуком Рауля Кастро.