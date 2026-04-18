Поиск

Группа чиновников госдепа США провела переговоры с представителями властей Кубы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Делегация госдепартамента США посетила Кубу и провела переговоры с представителями кубинских властей, в том числе с Раулем Гильермо Родригесом Кастро - внуком экс-главы государства Рауля Кастро, сообщает Axios.

По данным издания, с американской стороны на переговорах прозвучал призыв к Гаване провести демократические и экономические реформы до того, как ситуация на Кубе ухудшится необратимо.

Представители американского внешнеполитического ведомства также заявили о возможности снятия эмбарго, введенного США вскоре после победы кубинской революции в 1959 году - условиями для этого, в частности, названы освобождение политических заключенных, выплата компенсаций за имущество, конфискованное после прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году и проведение свободных выборов.

"Радио Марти", работающее для Кубы из США, также сообщило, что радио в американской администрации подтвердили информацию о состоявшихся встречах в Гаване.

Ранее Axios информировал, что госсекретарь США Марко Рубио на протяжении уже некоторого времени поддерживает контакт с внуком Рауля Кастро.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1745 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов