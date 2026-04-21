WSJ узнала, что Иран примет участие в мирных переговорах с США в Пакистане

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Иран направит в Пакистан переговорную группу для участия во втором раунде мирных переговоров с США, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, об этом иранские представители заявили региональным посредникам.

Как указывает издание, Тегеран официально не подтвердил, что направит своих представителей на встречу в Исламабаде, и путаница относительно его участия в переговорах усилилась после того, как представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил в понедельник, что планов участия во втором раунде переговоров нет.

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что Вашингтон морской блокадой Ормузского пролива стремится к капитуляции Ирана, однако в исламской республике не намерены вести переговоры под угрозами.

"Трамп, вводя блокаду (пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X.

По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, вице-президент США Джей Ди Вэнс во главе американской делегации вылетает в Пакистан во вторник. Сами переговоры состоятся в среду.


Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

Трамп убежден, что иранцы приедут на переговоры

Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

CBS сообщил, что второй раунд переговоров Израиля и Ливана состоится 23 апреля

Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США под угрозами

Только 16 судов прошли в понедельник через Ормузский пролив

МЧС РФ доставит гуманитарную помощь населению Ливана

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1806 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов