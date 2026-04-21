WSJ узнала, что Иран примет участие в мирных переговорах с США в Пакистане

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Иран направит в Пакистан переговорную группу для участия во втором раунде мирных переговоров с США, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, об этом иранские представители заявили региональным посредникам.

Как указывает издание, Тегеран официально не подтвердил, что направит своих представителей на встречу в Исламабаде, и путаница относительно его участия в переговорах усилилась после того, как представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил в понедельник, что планов участия во втором раунде переговоров нет.

Накануне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что Вашингтон морской блокадой Ормузского пролива стремится к капитуляции Ирана, однако в исламской республике не намерены вести переговоры под угрозами.

"Трамп, вводя блокаду (пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X.

По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, вице-президент США Джей Ди Вэнс во главе американской делегации вылетает в Пакистан во вторник. Сами переговоры состоятся в среду.



