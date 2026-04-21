Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США под угрозами

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран полагает, что Вашингтон морской блокадой Ормузского пролива стремится к капитуляции Ирана, однако в исламской республике не намерены вести переговоры под угрозами, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Трамп, вводя блокаду (пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X.

По его словам, в Иране в последние две недели, что действует режим прекращения огня, "подготовились раскрыть новые карты на поле боя".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде должны стартовать во вторник. По его словам, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом полетит в столицу Пакистана.

В понедельник телеканал "Аль-Джазира" передавал, что пакистанские власти готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе от участия в переговорах.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.