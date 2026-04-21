Иранская делегация пока не приехала в Пакистан

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Делегация иранских переговорщиков не прибывала в Пакистан для встречи с США, передает во вторник агентство Tasnim.

"Несмотря на шумиху в американских СМИ, никакие представители Ирана пока что не приезжали в Пакистан", - говорится в сообщении агентства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, отправится в Пакистан во вторник, а переговоры между США и Ираном состоятся в среду.

Президент США Дональд Трамп выражал уверенность в том, что иранская сторона прибудет в Исламабад вовремя, однако власти Ирана ранее заявляли об отсутствии планов участвовать в новом раунде переговоров.

В понедельник телеканал "Аль-Джазира" передавал, что власти Пакистана готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.